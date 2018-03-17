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ТОП новини
17 Березень 2018, Київ 10:47
#Точно
Понад 4 мільйони гривень витратили в МВС на просвітницьку протидію корупції 2017 року
17 Березень 2018, 10:11
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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