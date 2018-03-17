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17 Березень 2018, Київ 10:47
#Точно

Понад 4 мільйони гривень витратили в МВС на просвітницьку протидію корупції 2017 року

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