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10 Квітень 2018, Київ 15:04
#Точно

Член ВККС Павло Луцюк у квітні отримав 247 781 гривню зарплати

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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