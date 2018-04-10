Член ВККС Павло Луцюк у квітні отримав 247 781 гривню зарплати

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«Українська доповідь». Чи можливі санкції проти українських політиків і олігархів? | Ранкова Свобода. Частина 3
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