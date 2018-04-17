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17 Квітень 2018, Київ 13:44
#Точно

1,3 мільйона гривень отримала голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова за продаж нерухомості

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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