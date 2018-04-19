Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Квітень 2018, Київ 13:53
#Точно

175 тисяч гривень зарплати отримав виконувач обов'язків голови «Укравтодору» Славомір Новак

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
1 ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG