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МВФ і Україна. Покращений прогноз та очікування траншу | Ранкова Свобода. Частина 3
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19 Квітень 2018, Київ 13:53
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175 тисяч гривень зарплати отримав виконувач обов'язків голови «Укравтодору» Славомір Новак
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
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