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20 Квітень 2018, Київ 09:03
#Точно

Майже мільйон гривень зарплати отримав з 2014 року прокурор, який через суд уникнув люстрації

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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