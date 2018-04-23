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23 Квітень 2018, Київ 10:04
#Точно

На Миколаївщині депутат сільської ради не задекларувала одразу 20 земельних ділянок

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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