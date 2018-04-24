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24 Квітень 2018, Київ 15:10
#Точно

Власна компанія народного депутата Максима Єфімова повернула йому позику в розмірі 1,5 мільйона гривень

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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