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25 Квітень 2018, Київ 13:16
#Точно

166 тисяч гривень зарплати отримав заступник керівника апарату Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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