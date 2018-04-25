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Українські заробітчани. Що вони роблять в Росії? | Ранкова Свобода. Частина 3
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ТОП новини
25 Квітень 2018, Київ 13:16
#Точно
166 тисяч гривень зарплати отримав заступник керівника апарату Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ
25 Квітень 2018, 12:48
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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