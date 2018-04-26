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26 Квітень 2018, Київ 11:30
#Точно

85 000 гривень за автомобіль Mercedes-Benz E320 заплатив слідчий з Полтави

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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