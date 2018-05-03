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03 Травень 2018, Київ 11:24
#Точно

Понад 700 тисяч гривень зарплати отримав з 2014 року суддя, який «заборонив Майдан»

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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