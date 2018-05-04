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«Північний потік-2».Україна та США домовилися протидіяти | Ранкова Свобода. Частина 2
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04 Травень 2018, Київ 09:15
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Майже 900 мільйонів виплатили партіям з початку реформи політичних фінансів
04 Травень 2018, 08:59
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
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