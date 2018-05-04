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04 Травень 2018, Київ 09:15
#Точно

Майже 900 мільйонів виплатили партіям з початку реформи політичних фінансів

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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