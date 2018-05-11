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11 Травень 2018, Київ 15:38
#Точно

4 мільйони гривень хоче витратити Мінінформ на просування культури за кордоном

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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