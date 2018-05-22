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22 Травень 2018, Київ 15:41
#Точно

Майже 4 мільйони гривень заплатили з бюджету через «беззаконня» влади у першому кварталі

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