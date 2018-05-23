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23 Травень 2018, Київ 13:08
#Точно

У першому кварталі до бюджету повернули 28 228 гривень, вкрадених корупціонерами

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