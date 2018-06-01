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01 Червень 2018, Київ 12:03
#Точно

400 гривень заплатив народний депутат Єфімов за 40% часток компанії «КЗТС Машинінг»

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