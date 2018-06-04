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04 Червень 2018, Київ 11:12
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Майже 9 тисяч гривень заплатив народний депутат Володимир Кацуба за 11 соток землі
04 Червень 2018, 09:50
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Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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