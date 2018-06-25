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25 Червень 2018, Київ 15:05
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На Київщині у прокурора знайшли порушень у декларації на 1,7 мільйона гривень
25 Червень 2018, 14:04
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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