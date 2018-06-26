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26 Червень 2018, Київ 08:53
#Точно

СБУ планує витратити на фірмові щити, тарелі та монети 200 тисяч гривень

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