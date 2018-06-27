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27 Червень 2018, Київ 09:11
#Точно
Сільрада на Сумщині планує купити кросовер за понад півмільйона гривень
27 Червень 2018, 07:05
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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