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27 Червень 2018, Київ 09:11
#Точно

Сільрада на Сумщині планує купити кросовер за понад півмільйона гривень

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