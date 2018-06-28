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28 Червень 2018, Київ 10:26
#Точно

Із початку року на реконструкцію Маріїнського палацу витрачено 27,5 мільйонів гривень

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