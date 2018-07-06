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06 Липень 2018, Київ 09:04
#Точно
122,5 тисячі гривень отримав народний депутат Максим Єфімов від науково-технічної ради «Енергомашспецсталь»
06 Липень 2018, 07:27
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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