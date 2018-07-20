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20 Липень 2018, Київ 10:25
#Точно

Мати податківця купила у його дружини елітний Mercedes за 49 тисяч гривень

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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