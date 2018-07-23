Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Липень 2018, Київ 07:44
#Точно

У Верховній Раді уже виплатили понад 16 мільйонів гривень відпускних за липень

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
1 ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG