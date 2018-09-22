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22 Вересень 2018, Київ 17:19
#Точно

Понад півмільярда гривень планують виплатити парламентським партіям з бюджету 2019 року

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