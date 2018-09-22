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ТОП новини
22 Вересень 2018, Київ 17:19
#Точно
Понад півмільярда гривень планують виплатити парламентським партіям з бюджету 2019 року
22 Вересень 2018, 15:19
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
1
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
Понад півмільярда гривень планують виплатити парламентським партіям з бюджету 2019 року
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