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24 Вересень 2018, Київ 09:12
#Точно

50 мільйонів гривень можуть виплатити з бюджету-2019 за порушення прав людей органами влади

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