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24 Вересень 2018, Київ 09:12
#Точно
50 мільйонів гривень можуть виплатити з бюджету-2019 за порушення прав людей органами влади
24 Вересень 2018, 07:27
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
50 мільйонів гривень можуть виплатити з бюджету-2019 за порушення прав людей органами влади
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