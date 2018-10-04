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ТОП новини
04 Жовтень 2018, Київ 13:56
#Точно
Майже 248 тисяч гривень зарплати отримав член ВККС у вересні
04 Жовтень 2018, 12:03
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
Майже 248 тисяч гривень зарплати отримав член ВККС у вересні
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