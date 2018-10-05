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ТОП новини
05 Жовтень 2018, Київ 08:43
#Точно
Держсекретар Мінкульту Ростислав Карандєєв отримав 175 тисяч гривень зарплати
05 Жовтень 2018, 06:37
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
Держсекретар Мінкульту Ростислав Карандєєв отримав 175 тисяч гривень зарплати
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