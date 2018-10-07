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07 Жовтень 2018, Київ 11:58
#Точно

Понад 2 мільйони гривень витратив народний депутат Володимир Литвин на державні облігації

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