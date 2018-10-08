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08 Жовтень 2018, Київ 13:36
#Точно

Майже 170 тисяч гривень зарплати отримала суддя Київського апеляційного суду Марина Дідиченко

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