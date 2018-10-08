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08 Жовтень 2018, Київ 13:36
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Майже 170 тисяч гривень зарплати отримала суддя Київського апеляційного суду Марина Дідиченко
08 Жовтень 2018, 12:24
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
Майже 170 тисяч гривень зарплати отримала суддя Київського апеляційного суду Марина Дідиченко
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