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23 Жовтень 2018, Київ 10:48
#Точно

Володимир Литвин отримав 100 тисяч гривень доходу від оренди майна

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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