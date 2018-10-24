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24 Жовтень 2018, Київ 11:13
#Точно
3,5 мільйони гривень отримав Порошенко у жовтні від своїх компаній
24 Жовтень 2018, 10:05
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
3,5 мільйони гривень отримав Порошенко у жовтні від своїх компаній
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