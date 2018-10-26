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26 Жовтень 2018, Київ 13:15
#Точно

Народний депутат Максим Єфімов отримав 25 мільйонів гривень внаслідок погашення заборгованості

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