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Як волонтери змінили Україну? | Ранкова Свобода. Частина 3
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05 Грудень 2017, Київ 12:55
#Точно
Понад 640 мільйонів гривень витратять на медицину для віп-чиновників у 2018 році
05 Грудень 2017, 12:20
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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