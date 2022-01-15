Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Найяскравіші фото подій минулого тижня

Ось деякі з найяскравіших фотографій другого тижня 2022 року з країн, де працює Радіо Свобода.
Шведські солдати патрулюють місто Вісбю на острові Готланд у Балтійському морі. Останніми днями Стокгольм посилив там свою безпеку на тлі напруженості з Москвою через масове скупчення військ Росії біля кордону з Україною
1 Шведські солдати патрулюють місто Вісбю на острові Готланд у Балтійському морі. Останніми днями Стокгольм посилив там свою безпеку на тлі напруженості з Москвою через масове скупчення військ Росії біля кордону з Україною
Працівники накривають міську ратушу в Алмати, яка постраждала від пожежі в результаті заворушень, що спалахнули минулого тижня в Казахстані через раптове підвищення цін на паливо
2 Працівники накривають міську ратушу в Алмати, яка постраждала від пожежі в результаті заворушень, що спалахнули минулого тижня в Казахстані через раптове підвищення цін на паливо
Український солдат в окопі поблизу Авдіївки, на лінії фронту з російськими гібридними силами
3 Український солдат в окопі поблизу Авдіївки, на лінії фронту з російськими гібридними силами
Сутички болгарських протестувальників із поліцейськими. Мітингарі намагалися увійти до будівлі парламенту Болгарії під час демонстрації проти антикоронавірусних заходів у Софії 12 січня 2022 року
4 Сутички болгарських протестувальників із поліцейськими. Мітингарі намагалися увійти до будівлі парламенту Болгарії під час демонстрації проти антикоронавірусних заходів у Софії 12 січня 2022 року
Хода боснійських сербів у Сараєві 9 січня під час святкування забороненого у Боснії й Герцеговині свята. Люди несуть гігантський прапор Сербії і співають націоналістичні пісні &nbsp;
5 Хода боснійських сербів у Сараєві 9 січня під час святкування забороненого у Боснії й Герцеговині свята. Люди несуть гігантський прапор Сербії і співають націоналістичні пісні

 
Чоловік бере участь у міжнародному фестивалі льодових скульптур у Москві
6 Чоловік бере участь у міжнародному фестивалі льодових скульптур у Москві
Афганець несе на продаж самоси &ndash; пиріжки з овочевою начинкою. Кабул, Афганістан
7 Афганець несе на продаж самоси – пиріжки з овочевою начинкою. Кабул, Афганістан
Танцюристи в масках &laquo;кукері&raquo; під час фестивалю &laquo;Сурва&raquo; виконують традиційний танець, щоб відігнати злих духів. Софія, Болгарія
8 Танцюристи в масках «кукері» під час фестивалю «Сурва» виконують традиційний танець, щоб відігнати злих духів. Софія, Болгарія

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG