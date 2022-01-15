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Найяскравіші фото подій минулого тижня
1 години тому
Ось деякі з найяскравіших фотографій другого тижня 2022 року з країн, де працює Радіо Свобода.
1
Шведські солдати патрулюють місто Вісбю на острові Готланд у Балтійському морі. Останніми днями Стокгольм посилив там свою безпеку на тлі напруженості з Москвою через масове скупчення військ Росії біля кордону з Україною
2
Працівники накривають міську ратушу в Алмати, яка постраждала від пожежі в результаті заворушень, що спалахнули минулого тижня в Казахстані через раптове підвищення цін на паливо
3
Український солдат в окопі поблизу Авдіївки, на лінії фронту з російськими гібридними силами
4
Сутички болгарських протестувальників із поліцейськими. Мітингарі намагалися увійти до будівлі парламенту Болгарії під час демонстрації проти антикоронавірусних заходів у Софії 12 січня 2022 року
5
Хода боснійських сербів у Сараєві 9 січня під час святкування забороненого у Боснії й Герцеговині свята. Люди несуть гігантський прапор Сербії і співають націоналістичні пісні
6
Чоловік бере участь у міжнародному фестивалі льодових скульптур у Москві
7
Афганець несе на продаж самоси – пиріжки з овочевою начинкою. Кабул, Афганістан
8
Танцюристи в масках «кукері» під час фестивалю «Сурва» виконують традиційний танець, щоб відігнати злих духів. Софія, Болгарія
Найяскравіші фото подій минулого тижня
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