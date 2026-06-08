Внаслідок атаки 72-річна Людмила Леонідівна отримала уламкові поранення ніг і кілька місяців пролежала в чужій хаті біля дороги, доки не змогла ходити. Доля жінок, які її супроводжували, наразі невідома. Після того, як почала ставати на ноги, жінка пішки здолала відстань у близько 10 км до Дружківки за 4 дні. Наразі Людмилу Леонідівну евакуювали з Дружківки та доправили до безпечних регіонів країни у супроводі лікарів співробітники гуманітарної місії «Проліска». Того ж дня з «кілзони» у селищі Кіндратівка (розташоване між Дружківкою та Костянтинівкою) «Пролісці» вдалося евакуювати маломобільну людину; з-під обстрілів військ РФ також вивезли трьох маломобільних жителів Дружківки та дві родини з дітьми та речами з селища Малотаранівка біля Краматорська. Як відбувалася евакуація під ударами російських дронів – бачив кореспондент Радіо Свобода.