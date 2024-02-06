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«Це величезне звірство, яке чинить Росія»: віцеспікерка парламенту Латвії

«Це величезне звірство, яке чинить Росія»: віцеспікерка парламенту Латвії
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«Це величезне звірство, яке чинить Росія»: віцеспікерка парламенту Латвії

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Резолюції парламентів різних країн можуть збільшити тиск на Росію, щоб вона повернула депортованих українських дітей, переконана віцеспікерка латвійського парламенту Занда Калніня-Лукашевіца.

Практичним рішенням, на думку парламентарки, є також створення міжнародного центру, де б батьки депортованих ділилися своїм досвідом, отримували допомогу з документами і логістикою на шляху до РФ, – щоб забрати дітей.

Які механізми повернення дітей пропрацьовуються? Чи буде країна фінансово підтримувати українських біженців цьогоріч? І що в Латвії думають про «втому від війни». Про ці та інші питання Занда Калніня-Лукашевіца поговорила з проєктом «Ти як?» від Радіо Свобода під час конференції в Ризі – «Війна Росії проти дітей» (Russia’s War on Children).

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