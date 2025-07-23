Нові правила та можливості для ВПО: освіта, житло, компенсації, робота

Андріана Дячишин

Кабінет міністрів дозволив комісіям дистанційно обстежувати житло, зруйноване на територіях активних бойових дій. Для підтвердження руйнувань власники можуть надавати супутникові знімки, кадри з дронів, а також фото і відео, зняті на мобільний телефон. Водночас з реєстру житлової програми виключатимуть тих, хто чекає на іпотечне кредитування понад два роки.

За яких умов ВПО можуть повторно податися на програму іпотечного кредитування?

Які зміни в освітньому процесі чекають на учнів-переселенців?

Як долучитися до «Армії відновлення» й отримати роботу?

Інформацію про це зібрав проєкт Радіо Свобода «Ти як?».

Дистанційне обстеження зруйнованого житла

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє проводити дистанційне обстеження житла, зруйнованого на територіях активних бойових дій, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Такий механізм має пришвидшити отримання компенсації за житло переселенцям, а комісіям – забезпечити роботу без ризику для життя.

Обстеження проводитимуть комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями. Для підтвердження руйнувань вони можуть використовувати супутникові знімки, матеріали з дронів, а також фото та відео, зроблені власником житла на мобільний телефон.

До світлин є низка вимог:

– фото має бути кольоровим, чітким і без дефектів;

– файл повинен містити дату та час зйомки, геолокацію;

– на знімку має бути зафіксована земельна ділянка, на якій розташована зруйнована оселя;

– потрібні загальний та ще мінімум три різні ракурси житла, які підтверджують факт руйнування;

– на знімках мають бути чітко зафіксовані зруйновані конструкції, зокрема стіни, перекриття, дах;

– світлини повинні містити ідентифікаційні ознаки об’єкта: таблички з адресою, номери будинків, вивіски та інші орієнтири.

За потреби власники пошкодженого майна можуть подавати додаткові підтвердження, як-от акти рятувальників, поліції, свідчення очевидців. У разі достатності матеріалів комісія складає акт і вносить його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Надалі людина може отримати житловий сертифікат – документ, що дозволяє придбати нове помешкання у безпечнішому регіоні.

На першому етапі механізм діятиме в громадах із активними бойовими діями, а згодом його планують масштабувати на окуповані території.

Зміни до програми «Житло для ВПО»

Уряд вніс зміни до умов програми пільгового іпотечного кредитування «Житло для ВПО», повідомляє Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Відтепер термін дії реєстрації кандидата на участь у програмі становить два роки з моменту включення до реєстру.

Із 1 листопада 2025 року з реєстру виключать тих, хто перебуває у ньому понад два роки. Про це кандидатів повідомлятиме Держмолодьжитло. Водночас переселенці матимуть право повторно зареєструватися після виключення.

Участь у програмі не можуть брати громадяни, чий середньомісячний грошовий дохід перевищує десятикратний розмір середньомісячної заробітної плати в Україні. Ця сума наразі становить 234 600 гривень на місяць.

Дистанційне навчання залишається

Міністерство освіти і науки оновило правила щодо дистанційного навчання та освітнього процесу для дітей ВПО. Нові вимоги набувають чинності з початку нового навчального року.

Що змінюється?

– школи можуть відкривати дистанційний клас, якщо в ньому є щонайменше п’ять учнів і без повної лінійки паралелей;

– внутрішньо переміщені учні можуть навчатися далі дистанційно у своїй школі – незалежно від місця перебування.

Що залишається без змін?

– очне та змішане навчання можливе лише у закладах із укриттями або з доступом до них не більше ніж 500 метрів;

– на тимчасово окупованих територіях навчання може здійснюється за індивідуальним підходом і педагогічним патронажем (вчитель отримує оплату за роботу з кожним учнем);

– діти-біженці за кордоном можуть навчатися дистанційно як за повною програмою, так і за скороченою з українознавчим компонентом.

Перший ЦНАП для переселенців

У Харкові відкрили перший Центр з надання адміністративних послуг для переселенців. Там ВПО можуть отримати соціальні, пенсійні, податкові послуги, а також допомогу з працевлаштуванням та гуманітарну допомогу.

ЦНАП працює за адресою: Гімназійна набережна, 22 з понеділка по четвер 08:00 – 17:00, а у п’ятницю 08:00 – 15:45.

За даними Харківської міської ради, станом на липень в місті офіційно зареєстровані понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

«Армія відновлення»

Програма «Армія відновлення» – це державна ініціатива для тих, хто втратив роботу. Людей залучають до відновлення зруйнованої інфраструктури, підтримки постраждалих, роздачі гуманітарної допомоги, облаштування оборонних споруд, а також забезпечення роботи укриттів.

З жовтня 2022 року, коли програма почала діяти, Державна служба зайнятості видала близько 291 тисячі направлень на такі роботи. З них 75 тисяч – цього року, в тому числі внутрішньо переміщеним особам. В середньому заробітна плата в межах програми становить близько 9,5 тисяч гривень.

Програма діє у 19 регіонах України. Найбільш активними є Харківська, Донецька та Київська області. Долучитися до «Армії відновлення» можна через центри зайнятості.