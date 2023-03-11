«Це були російські військові»: історія хлопця, який зазнав сексуального насильства

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Минулоріч він разом з мамою та молодшою сестрою евакуйовувалися з Краматорська. Через обстріл головної дороги поїхали іншим шляхом – і натрапили на блокпост військових РФ. Далі, зі слів хлопця, були години тортур та сексуального насилля. Дім Іллі знищений ракетним обстрілом, тож нині він переселенець. Він активно працює з психологом і, попри пережите, вирішив створити власний благодійний фонд, щоб допомагати потерпілим від насилля під час війни. Передусім – ідеться про допомогу чоловікам.

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