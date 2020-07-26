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26 липня 2020, Київ 20:38
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«Я більше не боюся» – кандидатка у президенти Білорусі Тихановська на передвиборчих мітингах

«Я більше не боюся» – кандидатка у президенти Білорусі Тихановська на передвиборчих мітингах
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«Я більше не боюся» – кандидатка у президенти Білорусі Тихановська на передвиборчих мітингах

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На мітингах 25 липня в Могильові й Бобруйську кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, дружина ув’язненого нині відеоблогера Сергія Тихановського, зустрілась зі своїми виборцями. Вона виступила разом із представницями ще двох опозиційних до чинного президента Олександра Лукашенка претендентів на участь у виборах, яких теж не зареєстрували, – дружиною підприємця Валерія Цепкала Веронікою Цепкало і представницею штабу банкіра Віктора Бабарика, теж нині ув’язненого, Марією Колесниковою. І Бабарико, і Цепкало, яких вважали ймовірними реальними суперниками Лукашенка, раніше заявили, що підтримують Тихановську.

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