«Я більше не боюся» – кандидатка у президенти Білорусі Тихановська на передвиборчих мітингах

На мітингах 25 липня в Могильові й Бобруйську кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, дружина ув’язненого нині відеоблогера Сергія Тихановського, зустрілась зі своїми виборцями. Вона виступила разом із представницями ще двох опозиційних до чинного президента Олександра Лукашенка претендентів на участь у виборах, яких теж не зареєстрували, – дружиною підприємця Валерія Цепкала Веронікою Цепкало і представницею штабу банкіра Віктора Бабарика, теж нині ув’язненого, Марією Колесниковою. І Бабарико, і Цепкало, яких вважали ймовірними реальними суперниками Лукашенка, раніше заявили, що підтримують Тихановську.