У Хорватії у неділю відбудуться президентські вибори

Громадяни Хорватії у неділю 22 грудня сьомий раз від проголошення незалежності 1991 року обиратимуть президента республіки. На пост глави держави балотуються 11 кандидатів. Право голосу мають 3,85 мільйона виборців в країні й за кордоном.

Згідно з останніми опитуваннями, в першому турі жоден з кандидатів не отримає більше половини голосів. В такому разі 5 січня відбудеться другий тур. Найбільше шансів мають діючий президент Колінда Ґрабар Кітарович, кандидат від правлячої правоцентристської коаліції, та колишній премʼєр-міністр, соціал-демократ Зоран Міланович.

Основними темами в передвиборчій кампанії, котра офіційно тривала лише два тижні, були економіка, боротьба проти корупції та відносини з тими країнами регіону, котрі не є членами Євросоюзу.

Членом НАТО країна стала 2009 року, в Європейський союз вступила 2013 року.

Хорватія – парламентська републіка, тож глава держави має обмежені політичні повноваження. Пост президента у минулому займали Франьо Туджман, якого називають «батьком незалежності, Стʼєпан Месич та Іво Йосипович.