У Криму замовчують втрати Росії у війні

Інформація про втрати особового складу 810-ї бригади морської піхоти ЧФ Росії все частіше просочується до соцмереж та ЗМІ. Про них уже говорять і російські блогери, і російські військовополонені, і волонтери Росії. З'являються нові некрологи, зниклих безвісти морпіхів рідні шукають у соцмережах.

«Я думаю, для Криму це не секрет – у них серйозні втрати»

Москва рідко офіційно повідомляє про загиблих військових у війні проти України, але приховувати втрати елітної частини морпіхів ЧФ Росії стає дедалі складніше. Так, наприкінці травня до Севастополя приїжджав російський блогер Семен Пегов, який у своїх матеріалах висвітлює офіційну позицію Росії щодо бойових дій в Україні.

Близько 300 людей було втрачено під час цих бойових дій

На фестивалі під назвою «Золотий витязь» він розповідав, що у Маріуполі познайомився із бійцями з 810-ї бригади. Зі сцени говорив про них як про «героїв», які зазнали «великих втрат», а в інтерв'ю після фестивалю наголосив на цій темі ще більше.

«Я думаю, для Криму це не секрет – у них серйозні втрати, хтось поранений. Але ті, хто залишилися, там є хлопчики по 19-20 років – це вже інші люди, їх не зупинить ніхто», – заявив Семен Пегов в інтерв'ю, яке опублікувало видання «Новини Севастополя».

ГУР Міноборони України наводить свою оцінку втрат 810-ї бригади.

«З початку широкомасштабного наступу РФ там було сформовано дві батальйонно-тактичні групи, які почали діяти на території півдня України. До речі, великі втрати були цієї бригади саме в період бойових дій лютого, березня, квітня, коли був Маріуполь. За нашими даними, близько 300 людей було втрачено під час цих бойових дій. І, відповідно, це змусило керівництво 810-ї бригади та взагалі військове керівництво РФ, вивести підрозділи 810-ї бригади якраз для поповнення на кримський півострів», – каже представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький.

Редакція не може підтвердити дані розвідки Міноборони України про 300 загиблих, але про втрати говорить і командир роти 810-ї бригади.

Наприкінці червня він і кілька його товаришів по службі були взяті в полон в районі Вугледара Донецької області. Він дав інтерв'ю громадянському журналісту, блогеру Володимиру Золкіну. З гуманітарних причин ми не називаємо імені військовополоненого. Перевірити, чи розмовляв він добровільно чи під примусом, неможливо.

Це вже зовсім інші батальйонно-тактичні групи, аніж ті, що були спочатку

«Особистий склад, який заходив сюди на початку війни – від них залишилося дуже мало людей. Тому що йдуть поранення, зазнають втрат, вбивають людей, хтось звільняється за власним бажанням», – сказав офіцер.

Цифри втрат він не назвав, але зазначив, що їх багато, і співвідношення оцінює як один убитий до трьох поранених.

За даними української розвідки, близько 200 морпіхів 810-ї бригади відмовилися повертатися на війну. Нові БТГР формували із різних підрозділів.

Батальйон був створений з-поміж людей взагалі далеких від піхоти

«Проблеми були пов'язані з тим, що був некомплект особового складу у мирний час. Друге – багато було загиблих. І третє – вони були змушені формувати нові батальйонно-тактичні групи, набираючи особовий склад із різних підрозділів, частин вже всього Чорноморського флоту. Це і екіпажі кораблів, це обслуговуючий персонал, це інженерні підрозділи. Таким чином, бойовий потенціал 810-ї бригади по суті зменшився. Це вже зовсім інші батальйонно-тактичні групи, аніж ті, що були спочатку», – зазначає представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.

Командир роти 810-ї бригади в інтерв'ю Володимиру Золкіну також говорить про те, що рівень підготовки БТГР, до якої увійшов і він, був поганим.

«Батальйон був створений з-поміж людей взагалі далеких від піхоти, вони ніби військовослужбовці, але не піхотинці. Багато хто з них навіть з автомата стріляти не вміли. Нам дали два тижні підготовки, і начебто все, вперед. Потім тут ще два тижні підготовки було», – наголосив офіцер.

Нові некрологи 810-ї бригади

Раніше Крим.Реалії вже досліджували 66 офіційних некрологів про вбитих із цієї бригади. За останній місяць з'явились нові. Здебільшого це морпіхи, які загинули навесні, але поховані лише влітку. Але вже є і перший некролог убитого у червні в боях під Вугледаром.

Це матрос Владислав Дорохін, був відряджений до 810-ї бригади у травні. Група соцмеріжі «ВКонтакте»​ «Історія Росії» повідомляє, що Дорохін отримав смертельне поранення 21 червня 2022 року в районі села Павлівка (Донецька область – ред.). Про бої там розповідає і полонений командир роти, і волонтери, які допомагають 810-й бригаді. Дорохіну був 21 рік, він родом із Єльця Липецької області, але у 2015 році переїхав із батьками до Криму, до Сімферополя.

«Після школи Владислав вступив на очне відділення інституту культури та туризму в Сімферополі, але на другому курсі взяв академічну відпустку та пішов до армії на строкову службу. Взагалі про долю військового юнак мріяв із дитинства. Тому одразу після закінчення періоду термінової служби він підписав контракт, а в інституті перевівся на заочне відділення», – пишуть у некролозі.

Вбито капітана Данила Мупкіна, замкомбата по роботі з особовим складом 382-го батальйону 810-ї бригади. Вважався зниклим безвісти з травня, потім тіло знайшли.

Данило Мупкін багато років займався набором контрактників до 382-го батальйону. У 2019 році потрапив до українського санкційного списку фізичних осіб.

Низка некрологів – це військові з Краснодарського краю, як і Данило Мупкін, із 382-го окремого батальйону морської піхоти. 23-річний старший матрос Станіслав Павловський із Краснодарського краю загинув ще 1 березня. Його дані опублікували Кавказ.Реалії 18 липня.

Рядовий Денис Арбузов загинув 18 квітня.

Матрос Андрій Бутнар загинув 7 травня, похований 30 червня.

Дата загибелі старшого прапорщика десантно-штурмової роти 382-го батальйону Володимира Чугаєва вдовою не вказана.

Їдемо воювати з американцями, по суті, і з їхніми, як би, васалами

Сергій Архіпов із розвідувально-десантної роти бригади теж був родом із Краснодарського краю, зі станиці Кущовської, де його й ховали. Але мобілізувався із Санкт-Петербургу, добровольцем. Сергій Архіпов був членом прокремлівського «Національно-визвольного руху» (НДД).

На вокзалі, перед відправкою на війну, соратники записали з ним відео, в якому він говорив: «їдемо воювати з американцями, по суті, і з їхніми, як би, васалами». Також заявляв, що винен «колективний Захід, який нам жити вічно не дає нормально». Сергія Архіпова було вбито 30 травня в боях за місто Попасна.

З відео з його поховання з'ясувалося, що контрактником 810-ї обрмп він став вдруге. Станом на 2012 рік він уже був сержантом розвідроти. 2014 року, розповідають родичі, отримав медаль «За повернення Криму».

Серед вбитих є й кримчанин. Сержанта десантно-штурмового батальйону Юрія Синкевича з Бахчисараю було вбито 16 квітня, орден синові передали наприкінці червня.

Старший матрос Матвій Паракевич із Сочі, був убитий ще у березні, похований наприкінці червня. У відео російського телеканалу «Сочі24» говориться, що «2021 року після повернення з армії молодий сочинець ухвалив рішення продовжити службу за контрактом у військах спецназу ВМФ». Виходячи з цієї інформації, Матвій Паракевич, найімовірніше, служив у 388-у морському розвідпункті, приєднаному до 810-ї бригади і воював у Маріуполі.

Матрос Артем Подгорнов із Саратова, народився 14 вересня 2000 року, контрактник. Загинув у березні, місце смерті невідоме. Некрологи у ЗМІ Саратова щодо Підгорнова з'явилися ще в березні, але в них не повідомлялося місце його служби. Про те, що він із 810-ї бригади, повідомляє група у «ВКонтакте»​ «Морська піхота», деталі додав і телеграм-канал «Кримський вітер».

Після боїв біля Вугледару деяких морпіхів, які числяться безвісти, розшукують родичі та друзі.

Крим.Реаліям поки не вдалося з'ясувати точну кількість полонених російських військових. Ми направили запити до СБУ та ГУР Міноборони України, відповідей на момент публікації не отримали. За повідомленнями Збройних сил України та виходячи з інтерв'ю цивільним журналістам – полонених із 810-ї бригади, як мінімум, семеро людей.

Офіційно Міноборони Росії про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. Перевірити загальні дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.