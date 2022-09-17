У Києві попрощалися з солістом Національного академічного театру опери та балету України, заслуженим артистом України Олександром Шаповалом. На сцені національного театру він протанцював 25 років, загалом понад 30 партій сучасного, класичного та національного репертуару. Чоловік з 25 лютого пішов захищати Україну, спочатку записався до територіальної оборони, згодом – вступив до лав ЗСУ. Смерть зустріла Олександра Шаповала на Донеччині під Майорськом. Прощання відбулося в будівлі його рідної Національної опери.