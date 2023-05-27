У Києві стартував фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного

Роман Ратушний з перших днів повномасштабної війни добровольцем пішов до лав ЗСУ. Створив підрозділ ТРО «Протасів Яр». Згодом долучився до 93-ї бригади «Холодний яр», з якою захищав Сумщину.



Фестиваль організували близькі та знайомі Романа, також громадська організація «Захистимо Протасів Яр», яку він очолював. Основною метою фестивалю є об’єднання. Роман Ратушний зміг об'єднати людей, які намагалися завадити забудовникам будувати на зелених насадженнях Протасового Яру споруди. І нині організатори нагадують: разом можна здолати спільного ворога та побудувати нову країну.

Фестиваль має тривати аж до вересня – проходитиме кожні два тижні вихідними, зазначили організатори. Протягом цього періоду запланована низка заходів, різноманітні локації, проведення дискусійних панелей з волонтерами, активістами та журналістами. Також проведуть поетичні читання, лекції, створять мурал.



Вхід на фестиваль вільний, охочі можуть робити донати. Всі зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України.