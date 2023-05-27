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У Києві стартував фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного

У Києві стартував фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного
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У Києві стартував фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного

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27 травня 2023 року в Києві розпочався дводенний фестиваль «Протасів Яр» памʼяті полеглого на війні громадського активіста Романа Ратушного, який загинув 9 червня 2022 року в бою під Ізюмом. Фестиваль загалом має тривати аж до вересня – проходитиме кожні два тижні у вихідні.

Роман Ратушний з перших днів повномасштабної війни добровольцем пішов до лав ЗСУ. Створив підрозділ ТРО «Протасів Яр». Згодом долучився до 93-ї бригади «Холодний яр», з якою захищав Сумщину.

Фестиваль організували близькі та знайомі Романа, також громадська організація «Захистимо Протасів Яр», яку він очолював. Основною метою фестивалю є об’єднання. Роман Ратушний зміг об'єднати людей, які намагалися завадити забудовникам будувати на зелених насадженнях Протасового Яру споруди. І нині організатори нагадують: разом можна здолати спільного ворога та побудувати нову країну.
Фестиваль має тривати аж до вересня – проходитиме кожні два тижні вихідними, зазначили організатори. Протягом цього періоду запланована низка заходів, різноманітні локації, проведення дискусійних панелей з волонтерами, активістами та журналістами. Також проведуть поетичні читання, лекції, створять мурал.

Вхід на фестиваль вільний, охочі можуть робити донати. Всі зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України.

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