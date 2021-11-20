У МОЗ розповіли про панічні розлади

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно 264 млн людей у всьому світі – що складає 3,6% населення планети – мають панічні розлади. Про це у фейсбуці повідомляє МОЗ України.

«Панічний розлад характеризується раптовими й повторюваними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до години, а іноді й довше. Поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми. Проте, якщо йдеться про панічний розлад, людина відчуває надмірну тривогу, стрес та переживає панічні атаки в будь-який час та за різних обставин і часто без видимої на те причини. Ті, хто страждає від панічних розладів, можуть почати уникати певних ситуацій через страх, що вони спровокують нову панічну атаку. Таким чином є ризик опинитися в замкненому колі «страху перед страхом» – така тривожність може сприяти частішим атакам та спричиняти депресивні розлади», – йдеться в повідомленні.

Важливою особливістю панічного розладу, додають у МОЗ, є періодичні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин, і тому є непередбачуваними.

Достеменно невідомо, чому в деяких людей розвивається панічний розлад, мовиться далі, проте є кілька чинників, які формують підвищений ризик:

стресові або травматичні події в житті,

випадки панічних розладів у членів родини,

інші медичні або психіатричні фактори чи негаразди.

Симптомами панічного розладу можуть бути:

прискорене серцебиття,

біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад,

надмірне потовиділення,

тремтіння, озноб або припливи жару,

задишка та відчуття задухи,

нудота та/або біль у животі,

запаморочення,

почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

страх втратити контроль, «збожеволіти» чи померти;

окремі специфічні симптоми.

У МОЗ радять також, як допомогти собі під час панічної атаки:

«Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації всіма видами почуттів, «заземлитися». Головний прийом – поставити ступні на підлогу (це допоможе відчути опору).

Однією з найпопулярніших технік є техніка «5–4–3–2–1».

Назвіть: 5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).

4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).

3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).

2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).

1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо)».

Панічний розлад може засмучувати і турбувати людину, негативно впливати на її соціальне й робоче життя. Хоча панічні атаки лякають, вони не є небезпечними й не завдадуть вам жодної фізичної шкоди. Проте вони можуть бути симптомом якихось інших психічних розладів, саме тому у разі виявлення найперших симптомів варто звернутися до лікаря, зауважують у МОЗ. «Коректний діагноз та особливості допомоги може встановити лише спеціаліст. Завжди звертайтеся для діагностики до свого сімейного лікаря, а за необхідності й до спеціаліста з психічного здоров’я».