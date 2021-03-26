У Стамбулі бездомні собаки отримали головні ролі в новому фільмі

За її словами, працюючи над цією кінострічкою, вона зрозуміла, що глибоко помилялася, вважаючи, що міста з великою кількістю безпритульних тварин нелюдяні, але все виявилося навпаки. Стрічку вже показали на різних фестивалях. Тепер настав час великих прем'єр. 26 березня фільм представлять в онлайн-кінотеатрах. (Відео Reuters)