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26 березня 2021, Київ 09:11
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У Стамбулі бездомні собаки отримали головні ролі в новому фільмі

У Стамбулі бездомні собаки отримали головні ролі в новому фільмі
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У Стамбулі бездомні собаки отримали головні ролі в новому фільмі

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Режисер Елізабет Ло зняла документальний фільм Stray («Бродячий»), який присвячений життю бездомних собак у Стамбулі.

За її словами, працюючи над цією кінострічкою, вона зрозуміла, що глибоко помилялася, вважаючи, що міста з великою кількістю безпритульних тварин нелюдяні, але все виявилося навпаки. Стрічку вже показали на різних фестивалях. Тепер настав час великих прем'єр. 26 березня фільм представлять в онлайн-кінотеатрах. (Відео Reuters)

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