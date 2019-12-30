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30 грудня 2019, Київ 10:40
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В Луцьку вперше у храмі ПЦУ провели Різдвяне богослужіння 25 грудня – відео

В Луцьку вперше у храмі ПЦУ провели Різдвяне богослужіння 25 грудня – відео
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Про перехід до «нового стилю» заговорили після появи в Україні незалежної від Москви помісної православної церкви. Але за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», наразі тільки 25% українців підтримують перехід до єдиної дати святкування Різдва. Митрополит Луцький і Волинський Православної церкви України (ПЦУ) Михаїл пояснює, що мова не йде про зміну дати, а лише про «розширення періоду святкування Різдва». Провести службу 25 грудня його попросила група парафіян, і церковний ієрарх не відмовив. (Відео телевізійного каналу «Настоящее Время», автор: Ірина Сандуляк)

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