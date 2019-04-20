Вибух з минулого: всередині останньої бази України ядерних ракет

20 За словами Смеричевської, офіцери, які не були на зміні та відпочивали під командним центром, мали наказ взяти свої пістолети, піднятися і вбити товаришів, які відмовилися від нанесення ядерного удару. Військовий експерт, який розмовляв з Радіо Свобода, щоправда, засумнівався в цьому твердженні, заявивши, що пістолети, швидше за все, були там для самозахисту