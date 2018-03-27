Фоторепортаж: село Водяне – руїни, кози і війна

8 Це Микола Іванович. Чоловіку 71 рік. Його хату розбило снарядами, зараз живе з дружиною у хаті доньки, яка після початку бойових дій переїхала з дітьми у Маріуполь на орендовану квартиру. Основне зайняття чоловіка – вирощування кіз. Їх у нього зараз близько 30. Молоко продає українським воякам або міняє на харчі, робить сир. У планах – здавати молоко на молокозавод у Маріуполь, до якого звідси 13 кілометрів, але через погані дороги це наразі лише мрії