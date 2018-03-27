Фоторепортаж: село Водяне – руїни, кози і війна

Село Водяне – одна з найгарячіших точок фронту під Маріуполем. Більшість хат у селі зруйновано артобстрілами та боями попередніх років. Зараз село повністю під контролем української армії, але до перших позицій ворога лише 700 метрів від крайніх хат. Позиційні бої тут тривають щодня, посилюються в нічний час. Бойовики російських гібридних сил часто б'ють по селу та по позиціях українських військових із БМП-1, СПГ, мінометів та стрілецької зброї. «Працюють» ворожі снайпери. У селі живе сім родин (загалом 10 осіб), займаються сільським господарством, вирощують худобу, в основному – кіз. Їм допомагають українські військові.
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