«Це схоже на легалізоване рабство» – як українські заробітчани борються за компенсації після нещасних випадків на виробництвах Європи

Прага – Згідно з останніми переписом населення станом на червень 2021 року, в Чехії живе понад 183 тисячі українців. Після Польщі це одна з найпопулярніших країн для працевлаштування. Більше того, Чехія цього року збільшила квоту для працівників з України до 40 тисяч. Заробітчани приїздять зазвичай працювати на заводах, полях чи будівництві і останнім часом віддають переваги офіційному працевлаштуванню. Але навіть такий шлях не може гарантувати, наприклад, грошових компенсацій у разі нещасних випадків на виробництві. Що вже говорити у випадках, коли українці приїздять на заробітки неофіційно.

Історія Богдана Огурцова з Вінниччини підірвала українські соцмережі. Кілька місяців тому 24-річний хлопець вдруге поїхав на заробітки до Чехії працювати на автозавод «Шкода» у місті Млада-Болеслав. Планував заробити собі на власне авто, тож оформив трудову візу і вирушив до Чехії.

«Перший рік, як я працював на цьому заводі, все було нормально. А цього року вийшло так, що одна ніч там змінила моє життя назавжди», – розповів в інтерв’ю Радіо Свобода Огурцов.

Коли він відпрацював свою чергову зміну на конвеєрі, хлопця, за його словами, попросили вийти додатково на роботу. Адже приїхали нові українці, яких треба було навчити працювати з конвеєром.

«Мене ввечері збудили і сказали, що приїхали українці. Вони чеської не розуміють, і їх потрібно навчити й показати, як там все працює. І от на конвеєрі, перевіривши та пояснивши, як там все працює, я повертався до свого робочого місця, і мене раптом вдарило авто, і одну ногу зажувало у конвеєр», – продовжує Огурцов.

Витягти ногу самостійно хлопець не зміг. Рятувальники, які прибули на місце пригоди, запропонували розрізати обладнання, щоб дістати ногу. Але, за словами Огурцова, працівники заводу, які були старшими на зміні, не дозволили цього зробити.

«Питання в тому, що ногу можна було врятувати. Якби рятувальникам дали розрізати обладнання, був би шанс. Але працівники заводу сказали, що потягнемо автомобілем. Але як вони почали тягнути конвеєр, то потягли разом із ногою», – розповів він.

Хлопця «швидкою» відвезли до лікарні вже у Празі, і на ранок Богдан прокинувся вже з ампутованою ногою. Через кілька днів до хлопця приїхав представник фірми-посередника, через яку він і влаштувався на завод «Шкоди», і дав підписати документ чеською мовою. На прохання пояснити, що саме в цьому документі, за словами Богдана, представник переклав його у гугл-перекладачі.

У Чехії хлопцеві виробили протез, і на ньому він повернувся додому. За словами українця, ніяких коштів на лікування чи реабілітацію він не отримав ані від компанії «Шкода», ані від компанії-посередника, яка його туди працевлаштувала.

«Коли я дізнався про цю всю ситуацію, я взяв Богдана, і ми відразу поїхали прямо на завод «Шкоди» у Млада-Болеславі. Там була прохідна №3, і я хотів дізнатися, чому хлопця кинули напризволяще. Там нам сказали, що керівництва вищого немає і нам нічим не можуть допомогти», – розповів Радіо Свобода Ярослав Чепа, засновник чеської громадської організації «Іноземець не раб».

Організація «Іноземець не раб» захищає права українських заробітчан у Чехії. Зазвичай вона бореться із недобросовісними компаніями-посередниками, які не виплачують українцям зароблені гроші. Одного разу її координатор Ярослав Чепа навіть влаштовував голодування на знак протесту проти агенції, яка заборгувала українським заробітчанам близько 200 тисяч чеських крон (орієнтовно 236 тисяч гривень).

«Ми також поїхали до компанії-посередника, через яку Богдан працював на автозаводі. Вони були дуже занепокоєні нашим візитом і запитували, навіщо ми до них приїхали, якщо вони все тримають під контролем. Також вони заявили, що до них звернувся адвокат Богдана, хоча сам хлопець його не наймав», – розповів Чепа.

Радіо Свобода звернулося з офіційним запитом до компанії «Шкода», щоб там надали коментарі щодо інциденту. У письмовій відповіді представники компанії повідомили, що «їм шкода про те, що сталося на їхньому виробництві, але відповідальність за все, що трапилося в той вечір, несе компанія-посередник, яка і наймала Богдана Огурцова на роботу».

Фірма «DU-MI» (компанія-посередник) відповіла Радіо Свобода також електронним листом. У ньому йшлося пор те, що її представники відмовляються коментувати деталі пригоди доти, поки не закінчиться офіційне розслідування інциденту.

У чеській профспілці іноземних працівників Радіо Свобода розповіли, що великим компаніям зручно наймати на роботу заробітчан не напряму, а через компанії-посередників. Таким чином, згідно з чеським трудовим законодавством, вони дійсно у окремих випадках можуть не нести відповідальність у разі надзвичайної ситуації.

«Якщо дивитися на цю історію у контексті чеського права – так, «Шкода» відповідальності не несе: звичайно, це агентство, яке його працевлаштувало. Але що там було порушено чи не було, ми з’ясуємо тоді, коли дістанемось до справи та коли орган з безпеки праці винесе своє рішення», – розповів Радіо Свобода Віктор Кочиня, заступник голови профспілки закордонних працівників.

Постраждалий Богдан Огурцов вже вступив до цієї спілки, а її юристи допомагають хлопцеві у справі. На контроль справу взяли і у посольстві України в Чехії.

«Ми звернулися до заводу «Шкода», на якому, власне, сталася ця виробнича травма. Ми перебуваємо в тісному контакті із роботодавцем потерпілого і зараз будемо писати звернення у чеську державну інспекцію праці з тим, щоб вони також провели своє власне розслідування», – розповіла Радіо Свобода секретарка з питань ЗМІ та культури посольства Україна в Чехії Тетяна Окопна.

«Ситуація із заробітчанами в Чехії інколи нагадує рабство», – такою думкою із Радіо Свобода поділився Ігор Суворов – автор документального проєкту «Інтегрон». Протягом літа 2021 року він поспілкувався із десятками заробітчан, які розповідали неприємні історії ставлення до них чеських роботодавців.

«Ми сиділи, і була нарада. Старша майстриня не знала, що я розумію чеську, і сказала: «Українці мають пахати, пахати й пахати. Вони будуть працювати, і нікуди вони не дінуться. Що вони як лимони – ми їх вичавимо і викинемо», – розповідає одна з героїнь документального проєкту «Інтегрон» Ірина.

За словами Суворова, за 30 років у Чехії звикли до дешевої робочої сили з країн колишнього СРСР. Мовляв, чехи за такі гроші працювати не будуть, а навіть ті, хто має певну спеціальність, радше їдуть працювати до Німеччини чи Швейцарії, де платять більше.

«3-місячні візи, які дозволяють приїжджати і працювати тут заробітчанам, – це ніщо інше, як легалізоване рабство. Грубо кажучи, привозять 200 тисяч людей на 3 місяці, вони відпрацьовують, і їх виганяють і привозять інших. І добре, якщо вони повернуться додому із якимись грошима і цілі й неушкоджені», – розповів Радіо Свобода Ігор Суворов.

Богдану Огурцову нині конче потрібен новий протез. Адже на тому, який йому за власні гроші виготовили у Чехії після ампутування, він вже ледь може ходити.

Українець розраховує на найбільшу можливу компенсацію від роботодавців. У розмові з Радіо Свобода він називав суму приблизно в мільйон гривень. Якщо найближчим часом питання компенсації не буде вирішене, він подаватиме на роботодавців до суду.