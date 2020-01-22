Ескалація чи дипломатія? Експерти зі США про вирішення ситуації на Донбасі

Варіант силового звільнення українських територій не виключається, якщо буде ухвалено політичне рішення, вважає заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал Сергій Кривонос. Все залежить від того, наскільки будуть підготовлені Збройні сили, додав він.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council у США Марк Сімаковскі вважає, що силове вирішення ситуації на Донбасі не відповідає інтересам ні Києва, ні Вашингтона – Сполучені Штати зацікавлені, щоб мирний процес призвів до того, що українці повернуть контроль над кордоном між Україною і Росією.

Я також не думаю, що ця американська адміністрація підтримає Україну в ескалації ситуації. Якщо це станеться, то Київ опиниться в ізоляції

«Україна говорить про мир і намагається знайти спосіб підтримувати режим припинення вогню з Росією і почати переговори в «нормандському» форматі. Зараз саме час зосередитися на вирішенні ситуації, а не на додатковому конфлікті. Разом з тим, я вважаю, що заяви Кривоноса – сигнал від адміністрації (президента України Володимира) Зеленського, що в України є інші варіанти досягнення миру. Якщо Росія не бажає йти на поступки в досягненні цієї мети, то Україна може використовувати інші варіанти, які ведуть до ескалації. Я також не думаю, що ця американська адміністрація підтримає Україну в ескалації ситуації. Якщо це станеться, то Київ опиниться в ізоляції, в тому числі і з боку Європи. Проведення наступальної операції призведе до дестабілізації становища і не відповідає інтересам України», – каже аналітик.

Майкл Карпентер, директор Центру імені Байдена Університету Пенсильванії, який також співпрацює з Atlantic Council, а в минулому чільний співробітник Пентагону, вважає, що сенсації в заявах генерала Кривоноса немає – кожна країна має плани ведення бойових дій. Але, за словами Карпентера, вирішення конфлікту воєнним шляхом має бути останнім інструментом в арсеналі будь-якої держави.

У разі ескалації конфлікту Росія почне перекидати на Донбас більше військ, ресурсів і техніки, що ще більше ускладнить досягнення Україною своїх стратегічних цілей

«Найімовірніше, в разі ескалації конфлікту Росія почне перекидати на Донбас більше військ, ресурсів і техніки, що ще більше ускладнить досягнення Україною своїх стратегічних цілей. Києву необхідно контролювати кордон на Сході, бо без цього Росія буде продовжувати наповнювати регіон військами і технікою. Росія має можливість використовувати авіацію і ресурси Чорноморського флоту, щоб домінувати в конфлікті. Звичайно, це також виявить роль Росії в конфлікті, який, як ми всі знаємо, існує. Будь-які подальші кроки, які мають значення для України, в ідеалі повинні координуватися разом із її західними партнерами, звичайно ж, зі Сполученими Штатами. Думаю, що дипломатія, як і раніше, повинна бути першим, другим і третім варіантом, а воєнне вирішення має бути у самому кінці списку», – вважає експерт.