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22 січня 2020, Київ 15:51
Політика

Ескалація чи дипломатія? Експерти зі США про вирішення ситуації на Донбасі

Українські спецпризначенці йдуть на штурм окупованого Слов’янська, 24 квітня 2014 року. Штурм не досяг мети, після чого українські війська перейшли до блокади міста, захопленого російськими й місцевими бойовиками.

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Варіант силового звільнення українських територій не виключається, якщо буде ухвалено політичне рішення, вважає заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал Сергій Кривонос. Все залежить від того, наскільки будуть підготовлені Збройні сили, додав він.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council у США Марк Сімаковскі вважає, що силове вирішення ситуації на Донбасі не відповідає інтересам ні Києва, ні Вашингтона – Сполучені Штати зацікавлені, щоб мирний процес призвів до того, що українці повернуть контроль над кордоном між Україною і Росією.

Я також не думаю, що ця американська адміністрація підтримає Україну в ескалації ситуації. Якщо це станеться, то Київ опиниться в ізоляції
Марк Сімаковскі

«Україна говорить про мир і намагається знайти спосіб підтримувати режим припинення вогню з Росією і почати переговори в «нормандському» форматі. Зараз саме час зосередитися на вирішенні ситуації, а не на додатковому конфлікті. Разом з тим, я вважаю, що заяви Кривоноса – сигнал від адміністрації (президента України Володимира) Зеленського, що в України є інші варіанти досягнення миру. Якщо Росія не бажає йти на поступки в досягненні цієї мети, то Україна може використовувати інші варіанти, які ведуть до ескалації. Я також не думаю, що ця американська адміністрація підтримає Україну в ескалації ситуації. Якщо це станеться, то Київ опиниться в ізоляції, в тому числі і з боку Європи. Проведення наступальної операції призведе до дестабілізації становища і не відповідає інтересам України», – каже аналітик.

Майкл Карпентер, директор Центру імені Байдена Університету Пенсильванії, який також співпрацює з Atlantic Council, а в минулому чільний співробітник Пентагону, вважає, що сенсації в заявах генерала Кривоноса немає – кожна країна має плани ведення бойових дій. Але, за словами Карпентера, вирішення конфлікту воєнним шляхом має бути останнім інструментом в арсеналі будь-якої держави.

У разі ескалації конфлікту Росія почне перекидати на Донбас більше військ, ресурсів і техніки, що ще більше ускладнить досягнення Україною своїх стратегічних цілей

«Найімовірніше, в разі ескалації конфлікту Росія почне перекидати на Донбас більше військ, ресурсів і техніки, що ще більше ускладнить досягнення Україною своїх стратегічних цілей. Києву необхідно контролювати кордон на Сході, бо без цього Росія буде продовжувати наповнювати регіон військами і технікою. Росія має можливість використовувати авіацію і ресурси Чорноморського флоту, щоб домінувати в конфлікті. Звичайно, це також виявить роль Росії в конфлікті, який, як ми всі знаємо, існує. Будь-які подальші кроки, які мають значення для України, в ідеалі повинні координуватися разом із її західними партнерами, звичайно ж, зі Сполученими Штатами. Думаю, що дипломатія, як і раніше, повинна бути першим, другим і третім варіантом, а воєнне вирішення має бути у самому кінці списку», – вважає експерт.

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